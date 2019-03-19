تعزيز التعاون الشرطي وتبادل الخبرات بين دبي وشيكاغو ونيويورك

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ايدي جونسون، قائد شرطة شيكاغو، وتيرينس مونهان، قائد شرطة نيويورك، بحضور مساعدي القائد العام لشرطة دبي، ومديري إدارات عامة، ومراكز شرطة، وعدد من الضباط، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الأمنية والشرطية، إضافة إلى استعراض الأمور التي تهم الجانبين.

ورحب اللواء المري بقائدي شرطة شيكاغو ونيويورك والوفد المرافق لهما، مؤكداً أن التكامل في الأدوار والمسؤوليات سيدعم الأهداف المشتركة بين الجانبين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والارتقاء بأمن وسلامة مرتادي الطرق؛ للحصول على مدن آمنة وذكية ومستدامة.

محاضرة

وعقب ذلك قدم قائدا شرطة شيكاغو ونيويورك محاضرة تناولا فيها أفضل الممارسات والتجارب والتقنيات الحديثة المطبقة في بلديهما وتسخيرهم للذكاء الاصطناعي لبسط الأمن.

وبعد المحاضرة قام قائدا شرطة شيكاغو ونيويورك بجولة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وكان في استقبالهم اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات.

واللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، الذي قدم شرحاً للوفد الضيف حول مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، الذي يضم عدة إدارات فرعيــة منها إدارة التدريــب والتطويــر والشــؤون الفنية، والأدلــة الجنائية التخصصية، والأدلة الجنائيـة الإلكترونيــة، وعلـم الجريمة.زيارة

كما قام قائدا شرطة شيكاغو ونيويورك بزيارة إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وكان في استقبالهما اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، الذي قدم للوفد الضيف شرحاً حول التطور الذي حققه المركز في مجال خدمة المجتمع وطبيعة العمل ومهام الطيارات المسيرة في شرطة دبي واستخدامها في الحوادث وحركة السير، ونظام مراقبة الدوريات وحركة السير والمرور في شوارع إمارة دبي.

ثناء

وعبر قائدا شرطة شيكاغو ونيويورك عن إعجابهما الكبير بما شاهداه من مستوى متطور في مجال العمل الشرطي والأمني بالقيادة العامة لشرطة دبي، وما لمساه من تميز وحرفية كبيرة في العمل،.