«رعاية الموهوبين» تبحث الاستعدادات لجائزة الإمارات للعلماء الشباب

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، اجتماع مجلس الإدارة في نادي ضباط شرطة دبي، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، والتي شملت الاستعدادات الجارية لعقد الدورة العاشرة من جائزة الإمارات للعلماء الشباب 2019، وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية وانتخابات مجلس إدارة الجمعية للعام الجاري، وموعد اختبارات الذكاء، ومناقشة عدد من المواضيع الأخرى.

حضر الاجتماع الدكتور منصور العور، نائب رئيس الجمعية، والعميد الدكتور خالد المري، أمين الصندوق، ومنيرة صفر أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري، والدكتور شافع النيادي، والدكتورة فاطمة الدربي، والمقدم زيد الصابوني، المستشار الإعلامي للجمعية، والدكتورة مناهل ثابت، المستشارة العلمية لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين.