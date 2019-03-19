تدشين مركز التسوية الودية للمنازعات «بلا أوراق» في محاكم دبي

المصدر: دبي - البيان

دشّن طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، مركز التسوية الودية للمنازعات بوصفه مركزاً متكاملاً ذكياً لمعاملات «بلا أوراق» في محاكم دبي.

وذلك نحو تسريع خطواتها نحو أتمتة أنظمتها وخدماتها، نحو هدف محاكم دبي بلا أوراق ضمن «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحول حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بدبي، للعمل على بناء مستقبل خالٍ من الورق في عام 2021، بتحول حكومة دبي بالكامل إلى حكومة بلا أوراق، بحضور القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية، ومديري القطاعات، ومديري الإدارات.

إسهام

وقال إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ في محاكم دبي، إن مركز التسوية للمنازعات في محاكم دبي تخلص بشكل نهائي من آخر معاملة ورقية، وقال إن برنامج التحول إلى إدارة بلا ورق يسهم في المحافظة على الموارد المادية والطبيعية والبيئية من خلال تخفيض كمية الورق المستهلك في محاكم دبي، ويساعد في سرعة إنجاز المعاملات للأفراد والشركات، وكذلك يخدم الدائرة في تحقيق سهولة التواصل بين الإدارات المختلفة والحفاظ على المعلومات والبيانات المتداولة بسرية تامة.

خطوات

كما أوضح الحوسني الخطوات التي يتبعها المتعامل قبل التحول الإلكتروني، وبعد التحول الإلكتروني، فقد كانت العمليات قبل التحول تستغرق 10عمليات، وبعدها 3 عمليات، ومعدل مدة الانتهاء من تسوية النزاع من تاريخ الجلسة الأولى 30 يوماً، ومن تاريخ التسجيل 76 يوماً، أما بعد التحول الإلكتروني فبلغ معدل مدة الانتهاء من تسوية النزاع من تاريخ الجلسة الأولى 22 يوماً، ومن تاريخ التسجيل 41 يوماً.

استراتيجية

أوضح طارش عيد المنصوري حرص محاكم دبي وسبقها في تطبيق «استراتيجية حكومة دبي للمعاملات اللاورقية» وتوظيف التكنولوجيا المتطورة في بناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي من الأوراق، ووضع الخطط والاستراتيجيات لترسيخ سعادة البشر وتطوير مجتمعاتهم نحو الأفضل.