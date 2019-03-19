211 مليون درهم إنفاق هيئة الأعمال الخيرية في 2018

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

كشفت هيئة الأعمال الخيرية في عجمان عن حجم إنفاقها على المشاريع الخيرية والإنسانية داخل الدولة وخارجها خلال «عام زايد»والذي بلغ 211 مليون درهم، واستفاد منها 1.2 مليون شخص حول العالم.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية على سعى الهيئة لتكون بابا كبيرا من أبواب الخير، وتهتم بتقديم العون للمستحقين بكافة فئاتهم بدعم من المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء، مشيرا إلى تعدد مهامهـا الخيريـة والمجتمعيـة تنفيـذاً لتوجيهـات صاحـب السـمو الشـيخ حميـد بـن راشـد النعيمـي، عضـو مجلـس الأعلـى حاكـم عجمـان، وسـمو الشـيخ عمـار بـن حميـد بـن راشـد النعيمـي ولـي عهـد عجمـان رئيس المجلــس التنفيــذي، وتلـك التوجيهـات التــي تدعــو الـى أن تكــون الهيئة نموذجـا يحتــذى فــي ريـادة العمــل الخيـري.

وأوضح الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة المدير التنفيذي لهيئة الأعمال الخيرية في عجمان ان دولة الإمارات العربية المتحدة تولي العمل الخيري أهمية كبرى باعتباره قيمة إنسانية قائمة على العطاء والبذل بكل أشكاله انطلاقا من المبادئ التي ارسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان «طيب الله ثراه»، وتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية مضاعفة الجهود والتوسع في الأعمال والبرامج الخيرية والتنموية، لافتا الى أن هيئة الأعمال الخيرية تعمل في هذا الإطار منذ خمسة وثلاثين عاما في شتى أنحاء العالم في عمل الخير والعطاء ومد يد العون والمساعدة للمحتاجين.

وأفاد الخاجة بأن عدد الدول التي استفادت من مشاريع الهيئة خلال العام الماضي بلغت 16 دولة، وبلغ عدد المشاريع المنفذة 1555 مشروعاً وشملت مساعدات الهيئة للمحتاجين من مشاريع زكاة المال، إفطار صائم،زكاة الفطر، وكسوة العيد، الأضاحي، كفالة الأيتام، مبادرات التكافل الاجتماعي ودعم طلبة العلم.

كما اشار الى أن الهيئة تهتم ضمن مشروعاتها المتعددة بالأسر المواطنة التي تحتاج إلى مد يد العون لها، لافتا أن العام الماضي بلغ حجم المساعدات التي قدمتها الهيئة للمواطنين 404 ملايين درهم واستفاد منها 2623 مواطنا، وشملت المساعدات صيانة المنازل وتوزيع زكاة المال وتوصيل خدمة الكهرباء والرعاية الصحية، كما تساهم الهيئة في دعم المؤسسات الوطنية المحلية، حيث تم تقديم دعم بقيمة 1.4 مليون درهم إلى احدى عشرة مؤسسة محلية، وذلك دعما للأعمال الخيرية والإنسانية التي تقوم بها تلك المؤسسات في الدولة.