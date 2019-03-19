جمعية بيت الخير.. 30 عاماً من العطاء ونفقات تتجاوز ملياري درهم

المصدر: دبي - البيان

عقدت الجمعية العمومية لجمعية بيت الخير اجتماعها السنوي في المقر الرئيس بدبي، برئاسة جمعة الماجد، رئيس مجلس الإدارة، وحضور كل من خليفة جمعة النابودة، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية، والسادة أعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العمومية.

واحتفت الجمعية بمرور 30 عاماً على مسيرتها، التي بدأت في 29 مارس 1989، وقد تجاوز إنفاقها ملياري درهم، وجهت للأسر المتعففة والأرامل والأيتام والطلبة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، منها مليار و541 مليون درهم أنفقت خلال السنوات العشر الأخيرة.

واستعرض الاجتماع، الذي حضره مندوبو وزارة تنمية المجتمع، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والمدقق الخارجي لحسابات الجمعية، جدول الأعمال، الذي تضمن التصديق على محاضر الاجتماعات السابقة، وإقرارها، ومناقشة التقرير المالي لمدقق الحسابات، والتصديق عليه، واعتماد الميزانية الختامية للعام المنصرم 2018.

كما اطلع المجتمعون على تقرير مجلس الإدارة، الذي تضمن الأنشطة الخيرية لعام 2018، وسرداً موجزاً لأهم الأنشطة والمبادرات والإنجازات التي قامت بها الجمعية في العام الماضي، وناقشوا كل المواضيع المتعلقة بالأوقاف والمشاريع الخيرية التي تخطط الجمعية للقيام بها هذا العام، ووافقوا على اتخاذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لوضعها قيد التنفيذ.