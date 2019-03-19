«مالية دبي» تبحث التعاون مع جامعة الفلاح

المصدر: دبي - البيان

بحث وفد من جامعة الفلاح برئاسة المدير المفوض الدكتور نورالدين عطاطرة، مع مدير عام دائرة المالية لحكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح أوجه التعاون بين الطرفين وتعزيز الشراكة في المجالات التعليمية والمجتمعية والبحث العلمي.

وقام عبدالرحمن صالح آل صالح باستعراض الدور الكبير والجهد المبذول للدائرة المالية في حكومة دبي، في المحافظة على تنافسية ومكانة إمارة دبي عالمياً من خلال الإدارة الرشيدة للمال العام والسياسات والأنظمة المالية المتطورة التي تدعم التمويل المستدام ضمن بيئة محفزة للابتكار وكوادر مؤهلة وشراكات فعّالة. وتطرق الدكتور عطاطرة إلى دور الجامعة في نشر المعرفة وخدمة المجتمع المحلي والتفاعل عبر العديد من المبادرات التي تشارك بها، بالإضافة إلى المحاضرات التطوعية من قبل أعضاء الهيئة التدريسية التي تساعد على زيادة مستوى الوعي في المجتمع الإماراتي.