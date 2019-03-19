البلديات ودوائر الخدمات بالدولة تستنفر لتصريف مياه الأمطار

المصدر: دبي-البيان، أم القيوين -عصام عوض، رأس الخيمة-أحمد أبوالفتوح

أعلنت بلديات الدولة ودوائر الخدمات والهيئات المختصة وقيادات شرطة استنفار طواقمها الفنية لتصريف مياه الأمطار، التي هطلت على الدولة، أول من أمس، وهذه الفرق مزودة بالمعدات اللازمة لتصريف تجمعات مياه الأمطار وإزالة الرمال ومخلفات الزراعة خلال الهطولات المطرية والأحوال والرياح المصاحبة، إضافة إلى توفير الآليات والمضخات والصهاريج اللازمة لسحب ونقل المياه المتجمعة.

وأكدت بلدية دبي مواصلة جهودها المكثفة للتعامل مع مياه الأمطار في كافة أرجاء الإمارة وفق برنامج عمل يعمل طوال 24 ساعة، فبناء على تحليل تقارير الأرصاد الجوية والتنبؤ بحالة الطقس في إمارة دبي، تم أخذ الإجراءات الكفيلة بالتعامل مع البلاغات الطارئة المتوقعة جراء هطول الأمطار.

مضخات

وذكر غانم علي مدير إدارة الصحة العامة ببلدية أم القيوين: إن الدائرة بذلت جهداً كبيراً في التعامل مع تجمعات المياه بصورة سريعة، حيث تم توزيع فرق العمل بالمعدات اللازمة من مضخات الديزل وصهاريج شفط المياه على مختلف الطرق والدوارات في الإمارة لسحب المياه منذ بدء سقوط أمطار الخير على البلاد.

جهود شرطة

تلقت غرفة العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 1145 بلاغاً لطلب المساعدة خلال هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارة أمس، وإطلاق 22 دورية مرورية في مختلف طرقات الإمارة، لتقديم المساعدة وضمان تسهيل انسيابية الحركة المرورية على الشوارع الرئيسة والفرعية، والأحياء السكنية التي شهدت تجمع كميات من مياه الأمطار.

بلاغات

وسحبت فرق طوارئ الأمطار بدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أمس، مليوناً و815 غالوناً من مياه الأمطار التي تجمعت بشوارع ومناطق الإمارة في الشوارع الرئيسية والمنخفضة، فيما تلقت غرفة العمليات بالدائرة 126 بلاغاً من الأهالي تركزت حول تجمع المياه أمام المساكن والمساجد وتساقط الأشجار وانهيار جانبي بعض الطرق، حيث تم التعامل معها وفقاً لتقسيم مناطق الإمارة.

الرحلات المدرسية

أكد يوسف محمد القرصي مدير عمليات النقل والتأجير في مواصلات الإمارات فرع رأس الخيمة، انتظام حركة الحافلات الخاصة بنقل طلاب وطالبات المدارس في مختلف مناطق الإمارة، عبر 4 محطات مدرسية في رأس الخيمة بواسطة 416 حافلة مدرسية تحركت جميعها في الوقت المحدد بحسب الخطة اليومية، حيث لم تتأثر حركة الحافلات بحالة الطقس.

الصيد البحري

وأوضح حميد الزعابي نائب رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة، أن حركة رحلات الصيد البحري عادت لطبيعتها صباح أمس، والتي ساهمت في توفير كميات كبيرة من الأسماك لأسواق الإمارة والأسواق المجاورة، نتيجة لاعتدال الطقس.

5 عبارات

كشف المهندس أحمد السيد المدير التنفيذي لمؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، لـ«البيان»: القضاء على ظاهرة قطع مياه الأمطار لوادي البيح شمال الإمارة خلال العام الجاري عقب انتهاء مشاريع إنشاء 5 عبارات جديدة على الطريق والتي تم إنجاز 3 عبارات منها، وجارٍ إنشاء عبارتين لتصريف المياه.

