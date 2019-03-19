سالم الهوتي.. تميز وإنجاز

المصدر: رأس الخيمة - البيان

الشرطي سالم حسن الهوتي (25 عاماً) من رجال شرطة المرور والدوريات في رأس الخيمة، انضم للسلك منذ 5 سنوات والذي سجلت كاميرات الهواتف المتحركة دوره مساء أول من أمس، خلال إنقاذ إحدى المركبات التي يقودها مواطن برفقة أسرته بعد تعطلها عن الحركة، بالنزول داخل مياه الوادي شديدة الجريان لربط المركبة المتوقفة بإحدى دوريات الشرطة وسحبها إلى بر الأمان خارج المياه قبل جرفها ووقوع كارثة تكون ضحيتها ركاب السيارة.

وأوضح الهوتي، أن دوره لا يقل عن جميع رجال دوريات الشرطة كلاً في مكان، حيث تحرك إلى منطقة وادي البيح بعد وصول بلاغ لتأمين تلك المنطقة ومنع مرور المركبات حفاظاً على سلامتهم من خطر الانجراف إلى أسفل الوادي نتيجة لشدة جريان المياه على الرغم من التحذيرات وإغلاق الطريق، حيث تحركت الدوريات بقيادة الرائد حمد مطر والملازم بطي خليفة، ومساعد أول سيف بن سويد، ومساعد أول أحمد بن تركي، وشرطي أول سالم سعيد الشميلي، لينجح الفريق في تأمين المنطقة وإنقاذ 8 مركبات وإخراجها بأمان من داخل مياه الوادي بعد توقفها عن الحركة وتعطلها.