«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الشركات الإيطالية

المصدر: دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ليبوريو ستيلينو، السفير الإيطالي لدى الدولة، على رأس وفد رفيع المستوى، ضم سيمونيتا جريسانتي، الملحق التجاري، وممثلين عن وكالة التجارة الإيطالية، واتحاد الصناعات الإيطالية، ومؤسسات مالية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال المياه والطاقة.

حضر اللقاء من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي كل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، وخولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي.

وجرى أثناء اللقاء بحث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والمؤسسات والشركات الإيطالية، وتبادل أفضل الخبرات والتجارب والممارسات العالمية، وإجراء المقارنات المعيارية في مجال مصادر الطاقة المتجددة، وتقنيات تخزين الطاقة والشبكات الذكية، والأمن الإلكتروني، والابتكار، والتقنيات الإحلالية، وآخر مستجدات التحول الرقمي والأتمتة.

واستعرض سعيد محمد الطاير أمام الوفد الإيطالي الزائر أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة .

من جهته، أبدى الجانب الإيطالي اهتمامه بالمشاركة في مشروعات الهيئة الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه، حيث أثنى على جهود الهيئة الحثيثة لتحقيق التنمية المستدامة في إمارة دبي، والتي أضحت مركزاً ريادياً عالمياً في مجال الاستدامة والاقتصاد الأخضر.