محمد بن زايد: قيادتنا حريصة على تأمين الحياة الكريمة للمواطنين

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن قيادة الدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تأمين مقومات وسبل الحياة الكريمة للمواطنين والاهتمام بتحقيق استقرارهم الأسري والاجتماعي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، وفد مجموعة البنوك والمصارف التي شاركت في «مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة» لإعفاء 3310 مواطنين من مديونياتهم التي تبلغ 361 مليون درهم، يرافقهم أعضاء لجنة صندوق معالجة الديون المتعثرة.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لممثلي المصارف والبنوك لاستجابتهم وتعاونهم في تحقيق أهداف صندوق معالجة الديون المتعثرة، مما أسهم في إنجاح هذه المبادرة، مثمناً روح المسؤولية المجتمعية العالية التي تميزت بها هذه البنوك والمصارف الوطنية.

وأكد سموه أهمية المردود الاجتماعي والإنساني والاقتصادي لتبني ودعم مثل هذه المبادرات التي تنعكس بالخير والسعادة على حياة مواطني الدولة والمجتمع.

يُذكر أن هذه المبادرة جاءت ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لتذليل كل العقبات أمام المواطنين وتسهيلاً لشؤون حياتهم بما يضمن لهم حياة كريمة مستقرة وهانئة.

وشملت قائمة المستفيدين كبار المواطنين والحالات الإنسانية والمرضية والمتعثرين ذوي الدخل المحدود والمتوفين والمتقاعدين ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى السجناء والغارمين.

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، في قصر البحر، فوزية عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة.

وتبادل سموه ورئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين الحديث عن العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، إضافة إلى القضايا التي تهم شعوب المنطقة وتطلعاتها إلى تعزيز التنمية والازدهار في مختلف المجالات.

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