انطلاق معرض الإمارات للوظائف بدبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

يُمثل معرض الإمارات للوظائف 2019، الذي يفتتح اليوم وتستمر فعالياته حتى 21 مارس في مركز دبي التجاري العالمي، وينعقد بالتعاون مع كلٍّ من كليّات التقنية العليا وجامعة زايد ووزارة التربية والتعليم، منصة انطلاق حقيقية للشباب الإماراتيين الموهوبين، إذ يفتح المعرض أمامهم عالماً من فرص التوظيف في مختلف المجالات، ويوفّر الحدث السنوي للمواطنين الإماراتيين منصة قوية لمقابلة مندوبي التوظيف من الدوائر المحلية والإقليمية والهيئات الدولية الرائدة.

ومن خلال تسريع رؤية الإمارات لتمكين شباب الوطن، فسوف تجتذب دورة 2019 الموظفين المحتملين للالتقاء وجهاً لوجه مع مديري التوظيف من أكثر من 20 صناعة. وسوف تساعد المجموعة المختارة من الندوات المجانية التي ينظمها روادُ الأعمال الإماراتيون.

وكذلك ورش العمل المتخصصة، المشاركين على صقل مهاراتهم، فسواء كنت طالباً، أم خريجاً حديثاً، أم تبحث عن عمل جديد أو دراسة أو فرصة للتدريب، فسوف يوفّر لك معرض الإمارات للوظائف فرصة غير مسبوقة للوصول إلى إرشادات الخبراء والحصول على مشورتهم.

وسوف يمثل المعرض المقبل فائدة لجميع الحضور، كما يوفر فرصة للمشاركين للفوز بوظيفة أحلامهم، بينما يساعد الشركات على إيجاد المرشح المثالي.

وقالت أسماء الشريف، مديرة «معرض الإمارات للوظائف 2019»: «بصفته حدثاً مخصصاً لأغراض التخطيط والتطور المهني، يدعم «معرض الإمارات للوظائف» المواطنين الإماراتيين في التوجه نحو الوظائف التي يكثر الطلب عليها واختيار مسارات تطورهم التعليمي والمهني وفقاً لذلك.

تعود هذه الفعالية، التي تستمر ثلاثة أيام، بالعديد من الفوائد على كلٍّ من أصحاب العمل والموظفين المحتملين، بحيث تتيح لطرفي عملية التوظيف منصة مصممة خصيصاً للتواصل والتوظيف وإظهار التزامهم طويل الأمد بمشروع التوطين».

وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن مشاركة الدائرة سنوياً في هذا الحدث تشكلُ تجسيداً حقيقياً لالتزامنا في ترجمة التوجهات الاستراتيجية للقيادة الرشيدة التي أولت اهتماماً بالغاً لتنمية وتطوير رأس المال البشري كونه أساس تحقيق عملية التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المعرض يُعد تظاهرة سنوية للتواصل مع الباحثين عن عمل من الكفاءات البشرية الوطنية.

وتشارك وزارة تنمية المجتمع في معرض الإمارات للوظائف من خلال منصة توظيف أصحاب الهمم، التي تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم من الحصول على فرص عمل وتدريب وتطوير مناسبة مهنياً.الجدير ذكره أن المنصة تلقت 321 طلباً من أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات، و25 جهة حكومية وخاصة راغبة سجلت في المنصة مبدية رغبتها في توظيف الكفاءات من أصحاب الهمم.

جمارك دبي

ومن جانبه أفاد أمير عبد الرزاق مدير أول قسم التوظيف في جمارك دبي، بأن لأصحاب الهمم جزءاً من استراتيجية الدائرة، إذ سيتم تخصيص نسبة 2% من الوظائف المطروحة لهم للتأكيد على دمجهم في المجتمع وإشراكهم في مسيرة نجاح الدائرة، من خلال تمكينهم وخلق قيمة مضافة لعملهم .

اتصالات

قال يونس عبد العزيز النمر الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «اتصالات» ان مسألة توفير الوظائف الملائمة لمواطني الدولة تُمثل لـ «اتصالات» أهمية قصوى، وهي عنصر محوري من استراتيجيتها التوظيفية.. مؤكداً أن نسب ومعدلات التوطين في «اتصالات» تُعد من أعلى النسب في القطاع التجاري بالدولة.