خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون رئيس موريتانيا بوفاة الرئيس الأسبق

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، في وفاة محمد محمود ولد أحمد لولي الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس محمد ولد عبدالعزيز.