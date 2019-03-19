بدء «الحميمات 10» بين قواتنا البرية ونظيرتها الفرنسية

المصدر: أبوظبي- وام

بدأت أمس، فعاليات التمرين العسكري المشترك «الحميمات 10»، الذي أقيم على أرض الدولة، بمشاركة وحدات من القوات البرية لدولة الإمارات والقوات البرية الفرنسية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية.

ويأتي التمرين ضمن التمارين العسكرية المشتركة المتعددة الأطراف، التي تجريها قواتنا المسلحة على مدار العام مع قوات الدول الشقيقة والصديقة، بهدف رفع الكفاءة القتالية واكتساب المزيد من الخبرات الميدانية، والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين الأطراف المشاركة في التمرين.

أهداف

ويهدف التمرين الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك، وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية ما يسهم في رفع القدرة العسكرية القتالية، وزيادة التنسيق بين القوات المسلحة الإماراتية والقوات المسلحة الفرنسية الصديقة، انطلاقاً من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة الدائم على رفع مستوى الأداء والكفاءة، وفق استراتيجية واضحة المعالم تهدف إلى الارتقاء بالمستوى العام والجاهزية القتالية لقواتنا المسلحة.

وكانت قد أقيمت العديد من التمارين المشتركة بين الإمارات وفرنسا أظهر فيها الجانبان مستوى عالياً من الاحترافية في كل وحداتهما المشاركة يعكس ما وصل إليه التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين، والذي بني منذ عقود على أسس راسخة تنطلق من الروابط الوثيقة بين الجانبين.

ودأبت القوات المسلحة للدولة على تنفيذ مختلف التمارين المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رفع مستوى القدرات والكفاءة القتالية وفق استراتيجية واضحة المعالم.