«طرق دبي» تطلق أنشطة ترفيهية خلال أسبوع السعادة 2019

المصدر: دبي-البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عدداً من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، في إطار مشاركتها في احتفالات الدولة بأسبوع السعادة بنسخته الثالثة 2019، الذي انطلقت فعالياته أول من أمس وتستمر حتى 22 الشهر الجاري، حيث ضمت مسابقات ورحلات سياحية ومفاجآت ومهرجانات موسيقية وغيرها، منها ما هو موجّه لموظفي الهيئة ومنها ما هو للمتعاملين، وأيضاً للجانبين معاً.

وأوضح يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، أن الفعاليات والأنشطة تضمنت (مسابقة البحث عن رموز السعادة) وهي موجهة للمتعاملين، الهدف منها تشجيع الناس على استخدام وسائل النقل الجماعي والبحث عن رموز السعادة مقابل الفوز بجوائز قيّمة، إضافة إلى مبادرة (رحلتك علينا) وهي عبارة عن تقديم (100) رحلة مجانية باستـــخدام سيارات «تسلا» في المطار.

فعاليات

أما عن الفعاليات والأنشطة الموجّهة للموظفين والمتعاملين في نفس الوقت، قال الرضا: «تتضمن هذه الفعاليات تنظيم رحلة إلى (وادي هب) في منطقة حتا في 22 مارس ويتضمن (8) أنشطة مجانية لجميع الزوار وتوزيع هدايا تذكارية بهذه المناسبة، وإن الفعالية الأخرى هي (مهرجان مترو دبي للموسيقى) الذي بدأ في 17 مارس ويستمر حتى 23 منه، وتم إطلاقه بالتعاون مع الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي في (5) محطات للمترو هي (برجمان، الرقة، الاتحاد، مركز دبي للسلع المتعددة ومحطة مول الإمارات) بمشاركة (25) فناناً موسيقياً من مختلف بلدان العالم».