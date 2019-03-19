مدير بطريركية أنطاكية للروم الأرثوذكس يزور مركز راشد لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

زار الأرشمنديت الدكتور ألكسي شحادة المدير العام لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس مركز راشد لأصحاب الهمم، واستقبلته مريم عثمان المدير العام وصاحبته في جولة بأقسام المركز وفصوله والورش التدريبية التي يستفيد منها نحو 250 طالباً وطالبة.

وأكدت مريم عثمان، أن عام التسامح الذي يعمّق القيم الأصيلة التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، جعل الإمارات حاضنة للثقافات والأديان ومنصة للتعايش.

وأعرب الدكتور شحادة عن بالغ اعتزازه بهذه الزيارة وما لمسه من أعمال إنسانية تقدم لنحو 42 جنسية من مختلف الأديان والشعوب دونما تمييز وقال: «هذا ليس غريباً على شعب الإمارات الذين تشربوا فكر زايد ورؤاه، داعياً إلى تعميق ثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر».