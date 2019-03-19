ولي عهد عجمان يدشن نموذج تصنيف الاستشاريين بحسب نظام النجوم العالمي

المصدر: عجمان - وام

دشن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، نموذج تصنيف الاستشاريين بحسب نظام النجوم العالمي، والذي يحتوي على معايير التقييم لمكاتب الاستشارات والمتضمن لثلاث فئات متمثلة بفئة «أرضي غير محددة الطوابق» وفئة «أرضي + 12 طابقاً» وفئة «أرضي + أربعة طوابق».

وأوضح الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان خلال حفل التدشين، أن الدائرة سعت لتطبيق النظام العالمي المبتكر، والذي يقدم خدمات مثالية للمتعاملين من فئة الملاك ويمكنهم من التعامل مع أفضل المكاتب الاستشارية، مشيراً إلى أن النظام يصنف المكاتب وفقاً لجودة العمل فيها والالتزام بالقوانين واللوائح لمزاولة المهنة.

ولفت رئيس دائرة البلدية والتخطيط إلى أن النظام يسهم في تنظيم العملية بين جميع الأطراف من ملاك واستشاريين ويوفر الوقت والجهد على المالك ويمنحه فرصة اختيار الاستشاري الأنسب.

من جانبه قدم المهندس خليفة عبدالله الفلاسي مدير إدارة المباني في دائرة البلدية والتخطيط شرحاً مفصلاً عن معايير التقييم، والتي تضم التجهيزات المكتبية وجاهزية المشاريع وتكامل خطط التنفيذ والكادر الفني وشهادات الاعتماد والشهادات التخصصية ومدى الالتزام باللوائح والاشتراطات والتجهيزات الإلكترونية والذكية، بالإضافة لوجود استراتيجية واضحة للعمل.

ولفت الفلاسي إلى أن التصنيف يمكن الملاك من فرصة عكس تجربتهم مع المكاتب الاستشارية وتقييم المكاتب وإبداء نقاط القوة والضعف لدمجهم.

جدير بالذكر أن التقييم يسهم في رفع كفاءة المكاتب الاستشارية العاملة بالإمارة، ويعزز من تحقيق الأهداف الاستراتيجية والشفافية في اختيار الاستشاري المناسب للمشروع.