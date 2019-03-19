«إقامة دبي الثقافية» تنظم «إمارات التسامح»

المصدر: دبي - البيان

نظمت لجنة إقامة دبي الثقافية جلسة شعرية تحت عنوان «إمارات التسامح» أحياها كل من الشاعر علي الخوار والشاعر حسان العبيدلي وأدارها الإعلامي مروان الحل في مقر الإدارة الرئيسي بالجافلية، بحضور اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ونائبه اللواء عبيد مهير بن سرور ومساعدي المدير العام وعدد من كبار الضباط والموظفين في الإدارة وجاء ذلك في إطار فعاليات شهر القراءة وتزامناً مع عام التسامح.

وقال اللواء محمد المري: «إن إقامة دبي تعمل على ترسيخ الثقافة والمعرفة من خلال لجنة متخصصة في إقامة دبي معنية بنشر الثقافة بكل أنواعها بين موظفي الإدارة ودعمهم وخلق بيئة إيجابية لتقديم إبداعاتهم في كافة المجالات، مشيراً إلى أن تنظيم الجلسة يؤكد حرص اللجنة على ترسيخ دورها الثقافي وتمكين الموظفين وتحفيزهم وتشجيعهم على الفكر والإبداع.

ومن جانبه قال النقيب علي عبيد المهيري رئيس لجنة إقامة دبي الثقافية، إن اللجنة تحرص على تفعيل دور الإدارة في تعزيز الجانب الثقافي من خلال مبادرات وفعاليات تدعم القراءة وترسخ مفهوم الثقافة بمختلف أنواعها لدى الموظفين. مؤكداً أن الإدارة تعمل على تكريس أهمية القراءة وتفعيل دورها وإثراء المحتوى القرائي عند الموظفين من خلال هذه الجلسات التي تعزز مهارات القراءة لديهم.

وتضمنت الجلسة قصائد في حب الوطن والتسامح كما تضمنت توقيع ديوانين للشاعر علي الخوار بعنوان «مشاعر وطن» والشاعر حسان العبيدلي في ديوانه «غلطة الشاطر».