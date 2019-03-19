شرطة أبوظبي تناقش دورالتسامح في تعزيز الأمن المجتمعي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي العهد، مجلساً حول دور التسامح في تعزيز الأمن المجتمعي، وذلك في مجلس محمد عبد الله بالعاجر الرميثي بمنطقة السمحة بإمارة أبوظبي.

وتحدث العقيد حامد محمد الهاشمي مدير إدارة الاستشارات الأمنية بالإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي عن دور القيادة الرشيدة في تعزيز دور التسامح كسلوك قيادي ومؤسسي وفردي بمجتمعنا وتأثيره في ترسيخ الوجه الحضاري.

وأكد المقدم سيف علي الجابري من شرطة أبوظبي أهمية تعزيز التسامح كسلوك مستدام لدى النشء من المنازل وتعزيز هذه الثقافة لديهم.

كما تحدث الرائد دكتور منصور الشحي عن دور شرطة أبوظبي في تعزيز التسامح والأمن المجتمعي من خلال العقوبات البديلة بنظام المراقبة الشرطية والمستهدفين بالرعاية اللاحقة ومنفذي الخدمة المجتمعية.