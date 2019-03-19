الرئيس الأفغاني يكرم أسرة الشهيد جمعة الكعبي في أبوظبي

المصدر: ■ أبوظبي- وام

منح الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، أمس - بحضور الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي - أسرة الشهيد جمعة محمد عبدالله الكعبي سفير الدولة السابق لدى أفغانستان، الذي استشهد أثناء قيامه بمهمة إنسانية ضمن برنامج دولة الإمارات لدعم الشعب الأفغاني الصديق في العام 2017، وسام «جمال الدين الأفغاني»، وهو من أرفع الأوسمة في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذلك تقديراً لتضحياته أثناء تأدية واجبه الإنساني وعمل الخير.

وقال الرئيس الدكتور محمد أشرف غني - خلال حفل التكريم الذي أقيم في قصر الإمارات في أبوظبي - إن هذا التكريم الذي نقدمه اليوم لشهيد الواجب الإنساني السفير جمعة الكعبي إنما هو تكريم لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، لدورها الرائد وجهودها الموصولة ومواقفها المشرفة في تقديم الدعم المستمر، مؤكداً أن الشهيد الكعبي كان له دور بارز وإنجازات مشرفة ومحطات مضيئة في مسيرة العمل الإنساني في جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وأوضح الرئيس غني - الذي وصل إلى أبوظبي في زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة - أن السفير الراحل جمعة الكعبي ورفاقه كانوا جنود سلام ورسل تسامح ومحبة نذروا أنفسهم لنشر القيم النبيلة التي قامت عليها دولة الإمارات، مشيرا إلى أن الشهيد الكعبي عمل جاهدا لدعم المجتمعات المحلية في جميع أنحاء جمهورية أفغانستان الإسلامية.

من جانبه أثنى الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي على هذه اللفتة الكريمة من جمهورية أفغانستان الإسلامية الصديقة ممثلة برئيس الجمهورية الدكتور محمد أشرف غني، مؤكدا أن الإمارات ستواصل رسالتها الإنسانية ومساعيها الدؤوبة لدعم وتعزيز السلام في مختلف بقاع الأرض.

وكان السفير الراحل جمعة محمد عبد الله الكعبي قد استشهد في 15 فبراير عام 2017 إثر الهجوم الذي وقع في قندهار في أفغانستان في 10 يناير 2017، وذلك أثناء قيامه بمهمة إنسانية ووضع حجر الأساس لدار خليفة بن زايد آل نهيان للأيتام والتوقيع على اتفاقية مع جامعة كردان لتقديم منح دراسية.