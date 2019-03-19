«الداخلية» تنظم الملتقى السنوي للشركاء الاستراتيجيين والموردين

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

نظّمت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمالية والخدمات المساندة الملتقى السنوي الخامس للشركاء الاستراتيجيين والموردين وذلك في فندق انانتارا بأبوظبي.

وأكد العميد عادل عبدالرحمن الحمادي مدير عام المالية والخدمات المساندة في كلمة له، أن تنظيم هذا الملتقى السنوي يأتي انطلاقاً من حرص القيادة الشرطية على تعزيز وتقوية العلاقات وترسيخ أطر التواصل بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين بهدف التعرف إلى احتياجاتهم وتوقعاتهم الحالية والمستقبلية وتبادل طرح الآراء والأفكار مما يساهم في دعم تحقيق رؤية ورسالة استراتيجية الوزارة الهادفة إلى إسعاد متعامليها وتقديم خدمات متميزة لهم.

اهتمام

وقال الحمادي: إن وزارة الداخلية أولت اهتماماً خاصاً لنقل المعرفة وتبادل الخبرات المكتسبة من أجيالها المتعاقبة، واستحدثت العديد من الأنظمة الإلكترونية التي تتيح إدخال كافة المعارف والخبرات العلمية والعملية لتكون موثقة ومتاحة لجميع الموظفين خاصة القياديين، من أجل نقل معارفهم وخبراتهم للآخرين والاستفادة منها في الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الريادة والتفوق والتميز والجودة.

وأعرب عن أمله بأن يسهم هذا اللقاء في تعزيز التعاون بين الوزارة وشركائها من أجل الارتقاء بالعمل الشرطي إلى أعلى المستويات وتوجه بالشكر والتقدير إلى القائمين على تنظيم هذا الملتقى وكافة المشاركين فيه، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.