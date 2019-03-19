حاكم الفجيرة يلتقي ممثل الكنيسة المسيحية السورية في الهند

المصدر: ■ الفجيرة - وام

التقى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بيشوب إسحاق مور استاتيوس، النائب البطريركي للكنيسة المسيحية السورية في الهند، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالضيف، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها تسير على نهج ثابت من التسامح والتآلف والتعاون واحترام ثقافات وشعوب العالم كافة، والتي تعد من المقومات الأساسية لتحقيق تنمية الأمم وازدهارها وتقدمها ومستقبل أفضل لأجيالها.

من جانبه، ثمّن الضيف دور الإمارات والنموذج التي تتبعه في حرية التعايش بين الأديان، ومساعيها الإنسانية المهمة التي تهدف إلى نشر ثقافة التسامح.

حضر الاستقبال محمد سعيد الضنحاني، مدير عام الديوان الأميري، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من كبار المسؤولين.