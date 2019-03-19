جوائز الصحة السنوية تتوسع خليجياً

المصدر: دبي - البيان

أعلن معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي عن توسيع نطاق منافسات «جوائز الصحة السنوية»، لتشمل المؤسسات الصحية والعاملين فيها على المستوى الخليجي.

وذلك بعد النجاح الذي حققته الجوائز في دوراتها الثلاث، وارتفاع معدلات المشاركة فيها والتي تخطت 550 مشاركة، إلى جانب المنافسات الفردية في أوساط النخب الطبية، في وقت وصل 42 فائزاً إلى منصة التتويج من إجمالي المشاركين.

جاء ذلك في كلمة معاليه الافتتاحية لحفل تكريم الفائزين بـ «جوائز الصحة السنوية»، الذي شهدته دبي، بحضور عدد كبير من قادة الصحة، إلى جانب الدكتور محي الدين ثومبي الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي الناشرة لمجلة الصحة، وعدد من المسؤولين والمختصين والشخصيات العامة، والمشاهير المهتمين بالشأن الصحي من داخل الدولة وخارجها.

وقال القطامي: «إن ما يشرفنا اليوم هو التأكيد على اعتزازنا وفخرنا بمنح جائزة «شخصية العام -2019» إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تقديراً لمسيرة سموه الحافلة بالإنجازات، وامتناناً لدعمه اللامحدود لقطاع الرعاية الصحية والبحث العلمي».

كما أكد أن «جوائز الصحة»، جاءت متوافقة مع مجموعة الجوائز المحلية والعالمية التي أطلقتها الإمارات، وأسست من خلالها أبجديات جديدة ومفاهيم متطورة للنجاح والتفوق والريادة، في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وقال الدكتور محي الدين ثومبي: إن جوائز الصحة لعام 2020 ستشمل أيضاً منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، مضيفاً أنه تم التخطيط لإدراج المزيد من فئات الرعاية الصحية للشركات والأفراد في الدورة القادمة.

كما تم خلال الحفل تكريم 11 من رواد صناعة الرعاية الصحية من خلال جوائز خاصة كجزء من جوائز الصحة السنوية لعام 2019، تقديراً لمساهماتهم القيمة في صناعة الرعاية الصحية في المنطقة.

وسلم القطامي، جوائز الصحة السنوية 2019 إلى 42 فائزاً في 24 فئة للمؤسسات والأفراد من كلا القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى 10 شخصيات بارزة عن أدوارهم الرائدة في تشكيل صناعة الرعاية الصحية في المنطقة.