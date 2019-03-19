غداً انطلاق فعاليات المؤتمر الإماراتي الدولي 13 للصحة النفسية

المصدر: دبي - البيان

تنظم شعبة الإمارات للأمراض النفسية في جمعية الإمارات الطبية غداً المؤتمر الإماراتي الدولي الثالث عشر للصحة النفسية في فندق ميتروبوليتان بدبي، وذلك بالتعاون مع الجمعية العالمية للطب النفسي والاتحاد الآسيوي لجمعيات الطب النفسي واتحاد الأطباء النفسيين العرب والجمعية الأوروبية النفسية وجمعية الطب النفسي السعودي وجمعية الطب النفسي المصري وجمعية الطب النفسي الكويتي والجمعية السودانية لاختصاصي الطب النفسي والجمعية النفسية الإيطالية والجمعية النفسية الهندية والجمعية النفسية العمانية لطب الزهايمر، وغيرها من الجمعيات النفسية المهمة.

وقالت الدكتورة سامية خوري استشارية الطب النفسي رئيس المؤتمر، إنه سيشارك في المؤتمر (60) طبيباً من المتخصصين والخبراء المحليين والعالميين في مجال الصحة النفسية.