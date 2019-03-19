توفير 17 مركزاً لفحص اللياقة الطبية بغرض الإقامة

المصدر: دبي - البيان

قال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات، إن وزارة الصحة قامت بتوفير خدمة الفحص الطبي بغرض الإقامة في مراكز الطب الوقائي بمستشفى الكويت بدبي ( البراحة سابقاً)، الغبيبة، كلباء، دبا الحصن، خورفكان، الذيد، الفجيرة، رأس الخيمة، عجمان، أم القيوين، مركز فحص العمالة الوافدة في المنطقة الصناعية بالشارقة.

إضافة إلى مواقع ومراكز الفحص الطبي للإقامة بمراكز التسوق: ابن بطوطة، سوق التنين2، تيكوم، سبرينج منطقة الينابيع، صلاح الدين، الخبيصي.

وتتضمن باقات الفحص الطبي للإقامة 3 باقات، تضم الأولى جميع الفئات باستثناء التطعيم والخدمات المحلية لأفراد الأسرة من الإناث وتبلغ رسومها 260 درهماً، والباقة الثانية تشمل جميع الفئات شاملة التطعيم برسوم 310 دراهم، والباقة الثالثة تحوي الخدمات المحلية لأفراد الأسرة من الإناث برسوم 360 درهماً.

أولويات

وأضاف الرند أن خدمة الفحص الطبي بغرض الإقامة تأتي ضمن أولويات الوزارة، لتحصين المجتمع من الأمراض المعدية، وتسريع إجراءات الفحوص الطبية بدقة عالية، واستصدار الإقامة للتسهيل على أفراد المجتمع وإسعاد المتعاملين، بأساليب عمل ريادية تحقق نتائج سريعة وذات جودة.

ولفت الرند إلى أن مراكز الفحص الطبي للإقامة مزودة بالأجهزة والمعدات المتطورة المرتبطة بالفحوص الطبية مثل أجهزة فحص الدم والأشعة، وتوفير المحاليل لجهاز المختبر بأعلى معايير الجودة، وتدريب الكادر الفني لديها على أحدث الإجراءات، وفق الاشتراطات والمواصفات والمعايير العالمية في الدقة والشفافية، وتحسين رحلة المتعامل، وتقليل وقت الانتظار عبر تقديم خدمة الفحص الطبي بأفضل الأساليب والنظم الإلكترونية والتقنيات الذكية، لتطوير خدمات فحص اللياقة الصحية للعمالة الوافدة.