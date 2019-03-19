فعالية خاصة احتفاءً بأبناء نزلاء المؤسسات الإصلاحية

المصدر: أبوظبي - البيان.

احتفاءً بيوم الطفل الإماراتي، أقامت حديقة الإمارات للحيوانات بالتعاون مع صندوق الفرج ومؤسسة الإمارات للمواصلات فعالية خاصة بأبناء نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية.

حيث رحبت حديقة الإمارات للحيوانات بـ 174 طفلاً مع أمهاتهم وأقامت لهم العديد من الفعاليات الترفيهية مثل طرق الطبول الرقص الشعبي، إلى جانب الأنشطة التعليمية والجولات الممتعة في شتى الممالك الحيوانية المتوفرة في الحديقة في تجربة متكاملة تحاكي طبيعة الحياة البرية.

وقال الدكتور وليد شعبان، مدير العمليات لدى حديقة الإمارات للحيوانات معلقًا بهذا الصدد: «لقد سرتنا استضافة هذه الفعالية الجميلة بمناسبة يوم الطفل الإماراتي. ونتمنى أن تساهم هذه المناسبة في تشجيعهم على تخطي الصعوبات التي قد تواجههم، إذ إن الأطفال هم المستقبل وعلينا أن نواصل الدعم الإيجابي لهم».

واختتم حديثه قائلًا: «كما تتزامن هذه الاحتفالات مع «عام التسامح»، جهد وطني يساهم في تنمية المجتمع وسبل العيش المشترك مع جميع من حولنا».