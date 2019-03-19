النوم 7 ساعات يحد من معدلات السكتة الدماغية والسكري

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد الدكتور جاسم عبده استشاري في الجهاز التنفسي، رئيس قسم الجهاز التنفسي وأمراض النوم في مستشفى «هيلث بوينت» التخصصي، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، أن الحصول على قسط من الراحة ليلاً، يلعب دوراً محورياً في تحسين جودة حياة الشخص.

كما يحد من معدلات السكتة الدماغية والسكري، مشيراً إلى ضرورة النوم لمدة 7 إلى 8 ساعات يومياً، لمنح الجسم الفرصة للاستراحة وإعادة شحن طاقته.

وأضاف الدكتور عبده، بمناسبة اليوم العالمي للنوم: «يؤثر الاستيقاظ صباحاً دون الحصول على قدر كافٍ من النوم، في الصحة والإنتاجية والتركيز، ومن الطبيعي أن يواجه البعض صعوبة في النوم، لكن استمرار الشعور بعدم القدرة على النوم جيداً، يمكن أن يكون مؤشراً على وجود اضطراب في النوم».