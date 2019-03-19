«شؤون المراجعين» بشرطة أبوظبي تحتفي بيوم الطفل الإماراتي

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

احتفلت إدارة شؤون المراجعين بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي بيوم الطفل الإماراتي بإقامة حفل لأبناء الموظفين والموظفات وذلك في مبنى الإدارة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمبنى الجديد.

وأكد المقدم سلطان المنصوري، مدير إدارة شؤون المراجعين، حرص الإدارة على المشاركة في المبادرات المجتمعية والإنسانية الهادفة، مشيراً إلى أن الاحتفال يأتي ضمن مبادرات عام التسامح وتعزيزاً للقيم التي رسخها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء الإنسان وغرس القيم الإيجابية والمواطنة الصالحة.

وأوضح المنصوري أن دولة الإمارات حرصت على الاهتمام بالأطفال ورعايتهم وصون حقوقهم، وحفظ كرامتهم، وتوفير سبل الرفاهية لهم، وتنشئتهم بصورة سليمة، تؤهلهم ليكونوا أفراداً صالحين وفاعلين في المجتمع، حيث يعد اهتمام القيادة الرشيدة بالطفولة مترسخاً منذ نشأة الدولة، فضلاً عن كونه من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي.

وقال النقيب محمد فاضل الشامسي، رئيس فعالية يوم الطفل الإماراتي في الإدارة، إن الاحتفال بأبناء الموظفين والموظفات ومشاركتهم في هذه المناسبة الغالية تم من خلال تنظيم مسابقات للأطفال، وإتاحة الفرصة لهم لمشاهدة أفلام الكرتون، والتعبير عن أنفسهم من خلال الرسم، ووضع بطاقات تزين ملابسهم تحمل أسماءهم وشعار «أنا طفل سعيد ومتسامح»، فضلاً عن استخدام شعار شرطة أبوظبي بجانب شعار اليوم العالمي للطفل على عبوات المياه.

وفي ختام الحفل تم توزيع الهدايا على الأطفال، ما أدخل الفرحة على قلوبهم، ورسم البسمة على شفاههم، فيما تم توزيع هدايا رمزية على موظفي وموظفات الإدارة وقطاع شؤون القيادة.