«تخيل نفسك سنة 2030».. ورشة عمل في جمعية الإمارات برأس الخيمة

المصدر: ■ رأس الخيمة - البيان

نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، ورشة عمل بعنوان «تخيل نفسك سنة 2030»، قدمها المدرب البحريني إبراهيم علي التميمي، والتي تأتي ضمن استراتيجية الجمعية لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز فكرة وثقافة استشراف المستقبل لكافة فئات المجتمع والجهات الحكومية، وجعلها عملاً مؤسسياً يومياً، واستباق التحديات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.

وأوضح التميمي، أن المحاضرة تهدف إلى استشراف مستقبل دولة الإمارات في عام 2030، من خلال كافة المجالات التقنية والاجتماعية والاقتصادية، وطرح الاستراتيجيات لمواجهة التطور المتسارع في الدولة ودراسة مستقبلها بمتغيراته وتحدياته، لافتاً إلى أن الواقع الافتراضي سيستقل عن الأنظمة الحاسوبية في 2030، ويليه ظهور شركات تعمل بنظام التعاملات المالية الرقمية وفي 2036 سيكون هناك روبوت لكل شخص.

وأكد التميمي على الحضور، أهمية وضع استراتيجية تدريب وتأهل للطفل الإماراتي من مواليد 2006 فما فوق ليواكبوا التطور المتسارع في دولة الإمارات، وتطوير قدراتهم والارتقاء بها لتكون قادرة على إعادة صياغة العالم في المستقبل، مشيراً إلى المبدعين المبتكرين لتقنيات خلاقة تسمح بالتحرك بشكل أسرع، والوصول إلى مسافات أبعد، والعيش بشكل أكثر صداقة للبيئة، والطرق العلاجية الحديثة، والتشخيص الصحي السريع والدقيق في المستقبل باستخدام الروبوت الآلي، لافتاً إلى بناء أول مكتب في العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في مدينة دبي، حيث استغرق طباعته 17 يوماً و50% من كلفة اليد العاملة.