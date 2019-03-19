«صحية الوطني» تواصل مناقشة مشروع قانون بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب

المصدر: دبي - البيان

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقدته أمس بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، والذي يتكون من 35 مادة، وذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من خلفان عبدالله بن يوخه مقرر اللجنة، وفيصل حـارب الذباحـي، ومحمد أحمد اليماحي، وناعمة عبدالله الشرهان، وسعيد صالح الرميثي.

وقال سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس اللجنة، إن اللجنة واصلت خلال اجتماعها مناقشة عدد من مواد مشروع قانون اتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، موضحاً أن ممثلي الوزارة سيحضرون جميع اجتماعات اللجنة حتى يتم الانتهاء من مشروع القانون، وذلك لتفسير بعض المصطلحات الطبية والفنية الواردة في مواده والتي تتطلب توضيحاً من قبل المختصين في المجال الطبي.

وأضاف أن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على ملاحظات ومقترحات الجهات المعنية ذات الصلة بمشروع القانون، والتي تم مخاطبتها بشأنه في الاجتماعات الماضية.

وتابع أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تنظيم مزاولة العمل في مجال تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية، مشيراً إلى أنه نظراً لمرور أكثر من 10 سنوات على صدور القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة، أصبح من الضروري تحديث هذا القانون بما يتلاءم مع التطورات التي يشهدها القطاع الصحي.