أميرة لوكسمبورغ تزور واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي - وام

زارت الأميرة تيسي، أميرة لوكسمبورغ، أمس، واحة الكرامـة في أبوظبي، حيث كان في استقبالهــا الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

وتجوّلت الأميرة تيسي في أروقة واحة الكرامة ومرافقها بصحبة الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان الذي قدّم شرحاً مفصلاً عن هذه المرافق التي تزخر ببطولات أبناء دولة الإمارات البواسل، وتعبّر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة، توجهت إلى سجل الزوار، حيث قامت بتسجيل كلمة عبّرت فيها عن تقديرها لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.