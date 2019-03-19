بلدية مدينة أبوظبي تفوز بجائزة عالمية للريادة في إدارة الطاقة

المصدر: أبوظبي- البيان

فازت بلدية مدينة أبوظبي بإحدى جوائز الريادة في مجال إدارة الطاقة، وذلك تثميناً وتقديراً لدورها وبرامجها الريادية في إدارة الطاقة، واتباعها أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأكدت الدكتورة هدى السالمي مديرة إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي أن الإنجاز عبارة عن جائزة عالمية للريادة في كفاءة وإدارة الطاقة، والتي تقوم بإدارتها والإشراف عليها منظمة عالمية ذات مستوى عال مكونة من 25 دولة، بالإضافة للمفوضية الأوروبية.

حيث تعد هذه المنظمة منصة عالمية لترويج وتطوير سياسات وبرامج الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة وإدارتها، وكذلك منبراً لمشاركة للخبرات والأفكار في الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر. وأضافت: تعد دولة الإمارات العربية المتحدة عضواً في المنظمة ممثلة بوزارة الطاقة وتشارك في الاجتماعات الوزارية للطاقة النظيفة. وحول محاور جائزة الريادة في الطاقة أشارت إلى أنها تتمثل في: تحسين كفاءة الطاقة عالمياً، والارتقاء بمصادر الطاقة النظيفة، وزيادة الحصول على الطاقة النظيفة، وتنقسم الجائزة إلى الأنواع التالية:

جائزة التميز في إدارة الطاقة وجائزة إدارة الطاقة الوطنية وجائزة إدارة الطاقة للفئات المؤهلة.