ديوان المحاسبة يدرّب على قياس الأداء وإعداد التقارير

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يستضيف ديوان المحاسبة الورشة الأولى للبرنامج التدريبي المخصص لقياس الأداء وإعداد التقارير ضمن إطار مبادرة تنمية الانتوساي (IDI) ومنظمة الأسوساي، وذلك في مقره بأبوظبي من 18-22 مارس بحضور ممثلين عن الأجهزة الرقابية الأعضاء في المنظمة الآسيوية.

وتهدف هذه الورشة إلى تقديم الدعم والتوجيه لفرق الأجهزة العليا للرقابة حول كيفية إجراء تقييم شامل يستند إلى الأدلة حول مواطن القوة والضعف لديها على الصعيد المهني والتنظيمي والمؤسسي وباستخدام إطار قياس الأداء «SAIPMF»، حيث سيمثل ذلك أساساً متيناً للتخطيط وإدارة الأداء والمراقبة وإعداد التقارير ذات الصلة من جانب الأجهزة العليا للرقابة.

يُذكر أن البرنامج بشكل عام يهدف إلى دعم الأجهزة العليا للرقابة من أجل تخطيط ومراقبة وإدارة أدائها بشكل أفضل خلال دورة إدارة استراتيجية كاملة، وذلك من خلال تنفيذ عملية تخطيط استراتيجي وتشغيلي سليمة.