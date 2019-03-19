مستشفى العين يُطلق حملة لرفع مستوى الوعي بأهمية الكلى

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

أطلق مستشفى العين أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» حملة توعوية وتثقيفية واسعة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الكلى تحت شعار «صحة الكلى لكل شخص في كل مكان» وذلك تماشياً مع اليوم العالمي للكلى، حيث يتم تنظيم العديد من الفعاليات والحملات في جميع أنحاء العالم من قِبَل المجتمع والجهات المختصة بهدف خلق الوعي لدى أفراد المجتمع حول السلوكيات الوقائية، والوعي حول عوامل الخطر، وحول كيفية التعايش مع أمراض الكلى.

وقالت الدكتورة غزالة بالحج المدير الطبي في مستشفى العين في حديثها إلى «البيان»: «بصفتنا من أبرز المستشفيات التي تخدم مجتمع العين، نبحث باستمرار عن سبل التواصل الفعّال مع أفراد هذا المجتمع. وتؤكد المبادرات التي أطلقناها والحملات الصحية الأهمية التي نوليها لتوفير أنشطة وفعاليات تركز على تحسين صحة المجتمع وأفراده». وأضافت: «يتمثل هدفنا الرئيسي من هذه الحملة تحقيق التفاعل مع أفراد المجتمع من خلال تزويدهم بخبراتنا ونصائحنا الطبية والعمل على تقديم نموذج صحي متكامل وعالي المستوى لجميع مرضى وزوار ومراجعي مستشفى العين».

وتتضمن فعاليات الحملة العديد من الأنشطة لإيصال رسائل للجمهور من خلال توزيع كتيبات توعية، وبث أفلام مصورة عبر شاشات في جميع صالات الانتظار في المستشفى، إلى جانب فعاليات ترفيهية وتثقيفية وتوزيع بعض الهدايا وتنظيم المسابقات التي تصب جميعها في توعية الجمهور وتعريفهم بأهداف الحملة. كما يأتي تنظيم مستشفى العين لهذه الحملة في إطار السعي ليصبح منظومة طبية متكاملة في الخدمات العلاجية والرعاية الصحية التي يقدمها لأكثر من ربع مليون مريض أو ليصبح بذلك صرحاً طبياً متميزاً في الخدمات كاملا في الإمكانيات التي سوف يقدمها لمجتمع منطقة العين والمناطق المحيطة بها وفق أحدث المعايير العالمية المتعارف عليها في هذا المجال من حيث العناية الصحية الفائقة والخدمات الطبية المتطورة.

وأوضح الدكتور محمد سعد أخصائي أمراض الكلى في مستشفى العين أن عيادة أمراض الكلى في المستشفى تستقبل أكثر من 3600 مريض سنوياً يتم علاجهم وفق أحدث الإمكانيات الطبية المتعارف عليها في هذا المجال. وقال: «إن أمراض الكلى المزمنة هي عبارة عن حالات مرضية طويلة المدة ناجمة عن عجز الكلى عن القيام بوظائفها الطبيعية، حيث تعد السمنة من أهم المخاطر الرئيسية المؤدية للإصابة بأمراض الكلى لاسيما المزمنة منها، ولزيادة الوزن أثر مباشر على تدهور وظائف الكلى، إضافة إلى الإصابة بداء السكري وارتفاع ضغط الدم».