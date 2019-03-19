المنتدى الدولي للاتصال الحكومي ينطلق غداً

المصدر: الشارقة - البيان

تنطلق غداً أعمال النسخة الثامنة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في إكسبو الشارقة، بمشاركة نخبة من الخبراء وممارسي الاتصال الحكومي الدوليين يجتمعون لمناقشة سلسلة من المحاور التي يطرحها المنتدى هذا العام تحت شعار «تغيير سلوك.. تطوير إنسان».

ويقدم المتحدثون والمشاركون مداخلاتهم حول أهمية المنتدى في ظل متغيرات العصر الراهن، وأثره على تحول سياسات التنمية المجتمعية، والتحول في مسلكيات الأفراد داخل بلدانهم.

تجربة

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن نجاح تجربة الاتصال الحكومي في الإمارات بشكل عام والشارقة بشكل خاص يعود إلى انحياز الخطاب الرسمي لوعي ومصالح الجمهور، وإلى قدرته على ترسيخ العلاقة بين المواطن والمؤسسة، وتثقيف المجتمع المحلي بدور كل فرد في دعم مسيرة التنمية.

وأضاف، «تتميز التجربة الإماراتية بتطوّر قطاع الاتصال الحكومي، وتأثيره الإيجابي والمباشر على مجمل البرامج والسياسات التي تتبناها الدولة، وارتكزت على إشراك المواطنين والمجتمع المحلي بمختلف مكوناته في عملية التنمية، ووضعت أسساً واضحة لهذه الشراكة لتكون مستدامة ومتواصلة في فعلها ونتائجها».

وقال، إنه من خلال القضايا التي يتبناها في كل دورة نجح المنتدى منذ إطلاقه عام 2012 في وضع الخطوط العامة لمنهج اتصال يتلاءم مع الخصوصية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للإمارات ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، ويستجيب للتحديات التي تطرحها مسيرة البناء والتطور.

وأشار إلى أن الاتصال الحكومي في منطقة الخليج أصبح أداة تنموية ثقافية اجتماعية مؤثرة، وعزز العلاقات بين مؤسسات المنطقة من خلال تركيزه على السياسات التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال، «إن حضارة الأمم تقاس بممارسات أبنائها وثقافتهم، وبمدى مساهمتهم في تحقيق الأهداف العامة التي ترسمها الحكومات، لذا يتناول المنتدى قضية في غاية الأهمية وهي دور ممارسات الأفراد والمؤسسات في إثراء عوامل التنمية والتطور، وكيف يمكن للاتصال الحكومي أن يساهم في تغيير السلوك ليكون أكثر إيجابية».

تمكين المرأة

يناقش المنتدى الدولي للاتصال الحكومي دور الاتصال الحكومي في دعم جهود المؤسسات المعنية بتمكين المرأة للاستمرار في ريادة أعمالها في مستقبل متغير، إلى جانب الحديث عن طبيعة الحملات والمبادرات الخاصة التي يجب على الاتصال الحكومي أن ينفذها لضمان تذليل الصعاب أمام لحاق المرأة بركب التغييرات الكبرى المتوقعة في المستقبل، ومناقشة طبيعة الشراكات التي يجب تطويرها في مجال الاتصال الحكومي لخدمة هذا الهدف.

ويستضف مركز إكسبو الشارقة خلال فعاليات النسخة الثامنة من المنتدى جلسة حوارية بعنوان «ريادة الفكر الداعم للمرأة» بالتعاون مع مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.