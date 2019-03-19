رئيسة مجلس النواب البحريني: الإمارات والبحرين.. علاقات تاريخية

المصدر: أبوظبي - البيان

قالت فوزية زينل رئيس مجلس النواب البحريني: إن العلاقات الإماراتية البحرينية تتميز بالترابط والعمق، ووحدة الهدف والمصير، وهو ما أسس له المغفور لهما، بإذن الله، الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وأخوه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراهما، ولا يزال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وإخوانه في الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسيرون على هذا النهج المبارك، ويتوارثه الشعبان، البحريني والإماراتي، جيلاً بعد جيل.

وأشارت إلى ما يربط الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البحرين، من علاقات قوية وخاصة ومتميزة، مع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مشيدة بالتعاون المشترك والجهود المبذولة في مجال قضايا المرأة والأمومة والطفولة، واهتمامهما، بتبادل برامج المعرفة والتكنولوجيا، للنهوض بتعليم المرأة، وإعطائها المزيد من الفرص لخدمة المجتمع.