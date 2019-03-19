تحرير مخالفة صيد بالقراقير في جزيرة الفزعية التابعة لمحمية الياسات

المصدر: أبوظبي - وام

حررت «هيئة البيئة - أبوظبي»، الأربعاء الماضي، مخالفة للصيد بالقراقير في جزيرة الفزعية التابعة لمحمية الياسات المعلنة بمرسوم أميري رقم 4 لعام 2019 باسم المواطن (س. م)، حيث تم ضبط العامل الآسيوي (م. ش) يمارس الصيد باستخدام القراقير داخل المحمية.

وبالتحقيق في المخالفة وجد أن المواطن يمتلك تصريحاً لاستخدام الحضرة في المنطقة نفسها، ولكنه لم يقم بتنظيف المنطقة المحيطة بها وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي، حيث تم تحرير مخالفتين بحقه، وأحيل للنيابة العامة التي أقرت بحجزه لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق.

تأتي هذه الضبطية في إطار الحملة التي تنظمها الهيئة لضبط المخالفات المتعلقة بالقرارات واللوائح التي تنظم صيد الأسماك في إمارة أبوظبي.