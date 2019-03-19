بحث التنسيق المشترك بين جمارك وشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

بحثت شرطة أبوظبي التنسيق والتعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب مع وفد من الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

وتعرف الوفد الزائر من العقيد أحمد ناصر الكندي مدير إدارة الأزمات والكوارث، بقطاع العمليات المركزية، على الجهود التطويرية في إدارة الأزمات والكوارث.

كما اطلع على الجهود والمهام والاختصاصات التي تضطلع بها الإدارة، وأفضل الممارسات المتطورة في إدارة الحوادث قبل بلوغها مرحلة الكوارث ونماذج من خطط استمرارية الأعمال وآليات التعامل الإداري والفني في الأزمات.

وأشاد الوفد بجهود التطوير في شرطة أبوظبي، مؤكداً اهتمامه بتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للارتقاء بالعمل الحكومي وفق أفضل الممارسات المتطورة.