إعلان الفائزين بالدورة العاشرة من مسابقة «النخلة في عيون العالم»

المصدر: أبوظبي-وام

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أسماء الفائزين في مسابقة التصوير الدولية «النخلة في عيون العالم» بدورتها العاشرة 2019 التي تنظمها الجائزة بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية للتصوير الفوتوغرافي برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة.

وفاز بالمركز الأول المصور حبيب الزدجالي وفي المركز الثاني جاء المصور قابيل غواص أما المركز الثالث ففاز به المصور سالم الصوافي. وأعرب الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي - في تصريح صحفي - عن سعادته بما حققته المسابقة خلال عشر سنوات بما يعزز من علاقة الإنسان بشجرة نخيل التمر عبر توظيف فن التصوير الفوتوغرافي كوسيلة لتنمية وعي الجمهور .