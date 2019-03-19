«أبوظبي القضائية» تمنح صفة الضبطية لدفعة من مفتشي الرقابة الغذائية

المصدر: أبوظبي- البيان

اختتمت أكاديمية أبوظبي القضائية، برنامجاً تدريبياً متخصصاً للتأهيل لمنح صفة الضبطية القضائية لدفعة جديدة من مفتشي جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، والبالغ عددهم 17 متدرباً، وذلك في إطار الجهود الرامية لإعداد كوادر وطنية متخصصة قادرة على النهوض بالأداء المؤسسي والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة، عبر تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وسلم المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، شهادات إتمام البرنامج التأهيلي للمتدربين.

وأكد المستشار يوسف العبري، اهتمام أكاديمية أبوظبي القضائية بتقديم برامج تدريبية متطورة تصقل مهارات وقدرات المتدربين، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، باعتماد أحدث منهجيات التدريب في مختلف المجالات التخصصية المعتمدة وفق أرقى المعايير العالمية.

ويشار إلى أن البرنامج التدريبي يركز على القواعد التنظيمية للتأهيل لمنح صفة الضبطية القضائية، بهدف إعداد مفتشين مُلمين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري، وصلاحيات مأموري الضبط القضائي وفقاً للأنظمة والقوانين في إمارة أبوظبي، وترسيخ مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق على الأسواق في مجال الصحة الغذائية.

وذلك بالاعتماد على أحدث منهجيات التدريب في مختلف المجالات التخصصية المعتمدة وفق أرقى الممارسات، مع ربط التدريب العملي بواقع ملفات القضايا والإجراءات الخاصة بمحاضر الضبط أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية.