فاطمة بنت مبارك توجه بإنشاء جمعية أمهات أصحاب الهمم

المصدر: وام

أصدرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية توجيهاتها بانشاء جمعية أمهات اصحاب الهمم .

وتضم الجمعية في عضويتها كل أمهات أصحاب الهمم في جميع مناطق دولة الامارات العربية المتحدة وستكون الجمعية ذات نفع عام .

وتتمثل اهداف الجمعية وفق توجيهات سمو" أم الامارات" فى تبادل المعرفة والخبرات بين أمهات أصحاب الهمم وخلق قناة تواصل فعال بين أمهات أصحاب الهمم والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة اضافة الى عقد الندوات وورش التدريب لأمهات أصحاب الهمم لرفع مستوى الوعي لديهن.

وستعقد الأمهات المؤسسات للجمعية اجتماعا فى وقت لاحق بهدف الاتفاق على النظام الداخلي للجمعية تمهيداً لطلب أشهارها بناء على دعم وتوجيه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بضرورة تأسيس هذه الجمعية.