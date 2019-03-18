"طرق دبي" تطلق فعاليات وأنشطة متنوّعة خلال أسبوع السعادة

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات عددا من الفعاليات والأنشطة الترفيهية في إطار مشاركتها في احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بأسبوع السعادة بنسخته الثالثة 2019، الذي انطلقت فعالياته في 17 مارس الحالي وتستمر حتى 22 منه حيث ضمت مسابقات ورحلات سياحية ومفاجآت ومهرجانات موسيقية وغيرها، منها ما هو موجّه لموظفي الهيئة ومنها ما هو للمتعاملين، وأيضا للجانبين معاً.

وأوضح يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، أن الفعاليات والأنشطة تضمنت (مسابقة البحث عن رموز السعادة) وبدأت من تاريخ 17 وتستمر حتى 22 مارس وهي فعالية موجهة للمتعاملين، الهدف منها تشجيع الناس على استخدام وسائل النقل الجماعي والبحث عن رموز السعادة مقابل الفوز بجوائز قيّمة، إضافة إلى مبادرة (رحلتك علينا) وهي عبارة عن تقديم (100) رحلة مجانية باستخدام سيارات "تسلا" في المطار وهي تستهدف فئة السيّاح القادمين إلى مطار دبي الدولي وهي مخصصة ليوم 20 مارس فقط، وكذلك مفاجآت (في طريقك إلى السعادة) وهي مخصّصة لموظفي الهيئة وعبارة عن سحب على جوائز قيّمة خلال أسبوع السعادة، وتتضمن قسائم شرائية وأجهزة إلكترونية وهواتف ذكية وجوائز أخرى.

أما عن الفعاليات والأنشطة الموجّهة للموظفين والمتعاملين في نفس الوقت، قال الرضا: "تتضمن هذه الفعاليات تنظيم رحلة إلى (وادي هب) في منطقة حتا في 22 مارس ويتضمن (8) أنشطة مجانية لجميع الزوار وتوزيع هدايا تذكارية بهذه المناسبة، وإن الفعالية الأخرى هي (مهرجان مترو دبي للموسيقى) الذي بدأ في 17 مارس ويستمر حتى 23 منه، وتم إطلاقه بالتعاون مع الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي في (5) محطات للمترو هي (برجمان، الرقة، الاتحاد، مركز دبي للسلع المتعددة ومحطة مول الإمارات) بمشاركة (25) فنانا موسيقيا من مختلف بلدان العالم."

وأضاف الرضا: "يتميّز أسبوع السعادة 2019 بتزامنه مع عام التسامح، الذي أطلقته حكومتنا الرشيدة، ومن هذا المنطلق تحرص هيئة الطرق والمواصلات على تطبيق استراتيجية السعادة، التي وضعتها الحكومة من خلال عدد من المبادرات والخدمات، التي تقدمها لمتعامليها وموظفيها على حد سواء، إيمانا منها بضرورة المساهمة الفاعلة في تحقيق هذا الهدف السامي لخلق مجتمع سعيد وينعم بالعيش الرغيد في بلد شعاره التسامح واحترام الآخر والتعاون واندماج الثقافات والأديان لا سيما وأن الدولة تضم عددا كبيرا من الجنسيات المختلفة لجميع دول العالم تقريبا."

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأسعد بين الدول العربية وتقدّمت إلى المرتبة العشرين حسب (تقرير السعادة العالمي 2018) الصادر عن معهد الأرض في جامعة كولومبيا الأمريكية وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، الذي صدر العام الماضي في العاصمة الإيطالية روما.