توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، رطبا ليلاً وصباح الغد على بعض المناطق الداخلية، والرياح نشطة السرعة، تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة. وحركة الرياح شمالية غربية / 25 - 35 كم/ ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة أحياناً.

والخليج العربي: مضطرب الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:27 والمد الثاني عند الساعة 01:24، أما الجزر الأول عند الساعة 18:33 والجزر الثاني عند الساعة 06:17. وبحر عمان: مضطرب الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:56 والمد الثاني عند الساعة 21:03 الجزر الأول عند الساعة 14:29 والجزر الثاني عند الساعة 03:08.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 25 18 75 35

دبي 25 19 75 35

الشارقة 24 19 70 30

عجمان 25 18 70 30

أم القيوين 25 18 75 35

رأس الخيمة 24 17 70 30

الفجيرة 27 19 70 30

العين 25 16 75 35

ليوا 26 17 70 30

الرويس 24 18 70 30

السلع 25 16 75 35

دلما 25 18 70 30

طنب الكبرى 24 14 70 30

طنب الصغرى 24 14 70 30

أبو موسى 24 14 70 30