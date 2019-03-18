غرفة شرطة رأس الخيمة تتلقى 1145 بلاغاً أثناء هطول الأمطار

المصدر: رأس الخيمة – البيان

تلقت غرفة العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 1145 بلاغاً لطلب المساعدة خلال هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارة أمس، وإطلاق 22 دورية مرورية في مختلف طرقات الإمارة، لتقديم المساعدة وضمان تسهيل انسيابية الحركة المرورية على الشوارع الرئيسة والفرعية، والأحياء السكنية التي شهدت تجمع كميات من مياه الأمطار.

وأشاد العميد عبد الله خميس الحديدي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، بجهود رجال وفرق شرطة رأس الخيمة، التي قدمت الدعم والعون اللازم فوراً بالسرعة القصوى للحالات الطارئة التي شهدتها الإمارة خلال هطول الأمطار الغزيرة، والتي أدت لجريان الأودية الرئيسية وعلى وجه الخصوص وادي البيح الذي شهد ارتفاع منسوب جريان المياه.

وأضاف: تم توزيع 22 دورية مرورية في مختلف طرقات الإمارة، لتسهيل انسيابية الحركة المرورية على الشوارع الرئيسة والفرعية، والأحياء السكنية التي شهدت تجمع كميات من مياه الأمطار، كما تلقت غرفة العمليات المركزية مجموع 1145 بلاغاً لطلب المساعدة بسبب هطول الأمطار الغزيرة، وتم رفع مستوى الجاهزية والاستعداد، وتكثيف الدوريات وسيارات الإسعاف وفرق الطوارئ، وحصر الأضرار وتقديم الدعم اللازم لضمان سلامة أرواح الجمهور وتحقيق أعلى معدل لسرعة الاستجابة.

وأكد الحديدي، على رجال شرطة رأس الخيمة، مواصلة العمل مع الجهات المعنية، لمواجهة حالات الطوارئ المتوقعة بسبب التقلبات الجوية والأمطار حفاظاً على سلامة الجميع، داعياً قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة في الأحوال الجوية الممطرة واتباع قواعد وإجراءات السلامة، مناشداً بضرورة توخي الحذر والابتعاد عن أماكن تجمعات مياه الأمطار والأودية، مع ضرورة اتخاذ احتياطات الأمن والسلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.