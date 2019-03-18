محمد بن راشد يبحث عن صناع الأمل العرب لعام 2019

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحثه عن صناع الأمل في عالمنا العربي.

ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: "مطلوب للعمل معنا ..صناع أمل في عالمنا العربي.. نذروا أنفسهم لمساعدة الناس ومنفعة الناس ..نريد قصصهم.. لتكريمهم وليكونوا قدوات لغيرهم..أي صانع أمل في المجال التعليمي أو الصحي أو الانساني أو الثقافي أو البيئي أو غيره هو رصيد لنا جميعا في بنك الخير والأمل".

وتابع: "كل واحد منا فيه بذرة خير.. وكل واحد فينا قادر على العطاء.. وكل إنسان له موهبة يمكن تسخيرها لخدمة مجتمعه .. والنهر يبدأ بقطرات .. واستئناف الحضارة يحتاج لعطاء ومبادرات .. وصناعة الأمل في منطقتنا تعادل صناعة الحياة .. نحن بحاجة لكل قصة أمل صناع الأمل.

ويتم التسجيل لمسابقة صناع الأمل عبر الموقع الإلكتروني: http://www.ArabHopeMakers.com

كل واحد منا فيه بذرة خير ... وكل واحد فينا قادر على العطاء .. وكل إنسان له موهبة يمكن تسخيرها لخدمة مجتمعه .. والنهر يبدأ بقطرات .. واستئناف الحضارة يحتاج لعطاء ومبادرات .. وصناعة الأمل في منطقتنا تعادل صناعة الحياة .. نحن بحاجة لكل قصة أمل #صناع_الأمل https://t.co/0sXy4Bg7e1 pic.twitter.com/Rix3Fu2lHa — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) ١٨ مارس ٢٠١٩