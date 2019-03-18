الجروان يبحث التعاون مع وزير الخارجية المكسيكي

المصدر: مكسيكو سيتي - وام

بحث أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ومارسيلو إبرارد وزير خارجية المكسيك سبل تعزيز التعاون مع القطاع الحكومي المكسيكي، باعتباره من القطاعات الحيوية ضمن أجندة المجلس العالمي للتسامح والسلام .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع الجانبين في مكتب وزير الخارجية المكسيكي بمشاركة أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية. واستعرض الجروان المراحل التي مرّ بها المجلس مع إعطاء لمحة عن العناصر الأساسية للإطار الاستراتيجي .. مشيرا إلى أن المجلس وقّع العديد من الاتفاقيات مع الأمم المتحدة ودول العالم، مبدياً استعداده للتعاون مع الهيئات والحكوميات والأشخاص المهتمين بالجهود التي تُبذل لتعزيز التسامح والسلام.