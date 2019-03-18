28 جهة حكومية في «الإمارات للوظائف» بدبي

المصدر: دبي- البيان

تشارك 28 جهة حكومية، في منصة حكومة دبي، والتي تشرف عليها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وذلك في الدورة التاسعة عشرة لمعرض الإمارات للوظائف، والتي تقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 19 وحتى 21 من شهر مارس الجاري.

واختارت الدائرة شعار «إمارات التسامح» لمنصة حكومة دبي في معرض الإمارات للوظائف، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 «عاما للتسامح» في دولة الإمارات.

وقال عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير عام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: إن منصة حكومة دبي في معرض الإمارات للوظائف تعد فرصة مثالية للمواطنين المقبلين على العمل للتعرف على مستجدات سوق العمل، والوظائف المستقبلية، بالإضافة إلى أنها فرصة للجهات الحكومية لاستقطاب الكفاءات واللقاء بها، وإجراء المقابلات المباشرة مع المتقدمين للوظائف بدلاً من استقبال طلبات التوظيف فقط، مشيراً إلى أنه تم تعيين 282 مواطناً من خلال منصة وظائف دبي، خلال العام الماضي 2018 وبداية العام الجاري، حيث أتموا إجراءات توظيفهم بشكل كامل وباشروا عملهم في مختلف دوائر حكومة دبي.

وأضاف أن البوابة الرئيسية للتوظيف في حكومة دبي، والمتمثلة في منصة وظائف دبي، والتطبيق الذكي الذي أتاحته الدائرة بالتعاون مع دبي الذكية، يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بدبي، بشأن استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية 2021، وتشهد البوابة إقبالاً كبيراً، إذ بلغ عدد الجهات المسجلة فيها 45 جهة حكومية، وتعرض منصة وظائف دبي عدد 491 شاغراً، منها 188 شاغراً لحديثي التخرج بمختلف التخصصات، ومن بينها كذلك 183 شاغراً لأصحاب الهمم.

تكنولوجيا

بدورها أكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، سعي دبي الذكية الحثيث لتوظيف التكنولوجيا المتطورة في كافة مجالات الحياة في الإمارة، ضمن مسيرتها للتحول إلى أسعد وأذكى مدينة على مستوى العالم، وفي هذا الإطار حققت تقدماً كبيراً شمل مختلف القطاعات في المدينة، ولا شك أن التوظيف الذكي من خلال منصة «وظائف دبي» هو جزء مهم من عملية التحول الرقمي للحكومة، لاستقطاب الكفاءات وإدارة الموارد البشرية في دبي.

منصة

يشارك مركز دبي للأمن الإلكتروني في المعرض، داعياً الكفاءات الوطنية المهتمة بمجال الأمن الإلكتروني بزيارة جناح رقم (c3-3) في قاعة3.

ويطرح جناح المركز كل ما هو جديد من فرص مهنية متاحة في المجالات التقنية والفنية والإدارية لدى المركز، الذي يديره كادرٌ من الكفاءات المواطنة بالكامل بنسبة 100 في المئة. يقدم المركز العديد من الفرص في مناصب مثل مهندس الشبكة، ضابط دعم فني، ضابط تشغيل مراكز البيانات، ضابط أنظمة أمنية، ضابط تشغيل مركز العمليات الأمنية، باحث ومدقق أنظمة أمن المعلومات. وقال يوسف حمد الشيباني - المدير العام لمركز دبي للأمن الإلكتروني: إن مشاركتنا في المعرض هي فرصتنا لاستقطاب الكفاءات المواطنة واطلاعها على الفرص المهنية لدينا.