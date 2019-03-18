30 % تخفيضاً للمخالفات البيئية بيوم السعادة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أطلقت دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة مبادرة جديدة بتخفيض تسديد قيمة المخالفات البيئية، التي سجلتها دوريات «راقب» بنسبة 30% خلال يومي 20 – 21 بمناسبة يوم السعادة وتماشياً مع مبادرات عام التسامح، ويشمل التخفيض جميع المخالفات ما عدا بند 17 الخاص بهروب الشاحنات من بوابة الميزان.

وأوضح أحمد حمد الشحي مستشار الخدمات العامة بالدائرة، أن التخفيض يسري على جميع المخالفات البيئية المرتكبة قبل تاريخ المبادرة، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الدائرة على تبني المبادرات التي تحقق إسعاد المتعاملين، وتحفيزاً وتسهيلاً أمام المتعاملين لتسديد المخالفات، والاستفادة من نسبة التخفيض خلال يومي 20 -21 تماشياً مع مبادرات عام التسامح.

وأشار إلى أن دوريات «راقب» التابعة لدائرة الأشغال العامة في رأس الخيمة الخاصة بمراقبة المخالفات البيئية بمناطق الإمارة، سجلت 2631 مخالفة بيئية بمناطق الإمارة منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن الدائرة كثفت حملاتها التفتيشية على مختلف مناطق الإمارة وخاصة خلال الموسم الشتوي وانخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار على المناطق الطبيعية والجبلية، والتي تستقطب أعداداً كبيرة من العائلات والتجمعات الشبابية وتسجل ارتفاعاً في عدد مواقع التخييم والسهرات الليلية وخاصة قمة جبل جيس وشارع الشيخ محمد بن زايد والشواطئ المفتوحة.

وأضاف: نفذت الدائرة برامج لتطوير منظومة عمل دوريات «راقب» البيئية منذ إطلاقها لتلائم حجم العمل الكبير الملقى على عاتقها في المراقبة والمحافظة على البيئة ضد السلوكيات غير المسؤولة من السياح وأفراد المجتمع، بالإضافة لمنح مفتشي الدوريات صفة الضبطية القضائية، لضبط المتجاوزين وتسجيل المخالفات مباشرة، وإرسال رسالة نصية للمخالف عبر هاتفه النقال.

وأكد الشحي، أهمية تعاون أفراد المجتمع مع مفتشي دوريات «راقب» التابعة لدائرة الخدمات العامة في رصد المخالفات البيئية والإبلاغ عنها عبر الاتصال بالخط الساخن والمجاني للدائرة (8008118)، أو التطبيق الإلكتروني «كلنا راقب» لمنع هذه التجاوزات والحفاظ على جمالية المواقع الطبيعية والسياحية في رأس الخيمة.