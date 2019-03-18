«صندوق الفرج» ينظّم يوماً ترفيهياً لأبناء النزلاء

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّم «صندوق الفرج» في أبوظبي، بالتعاون مع حديقة الإمارات للحيوانات ومؤسسة الإمارات للمواصلات، يوماً ترفيهياً لأبناء النزلاء المُعسرين في المُنشآت العقابية والإصلاحية، وذلك استجابة إلى دعوة «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، للاحتفال بيوم الطفل الإماراتي الذي يصادف يوم 15 مارس من كل عام.

وشهد اليوم الترفيهي حضور 174 طفلاً و 106 من الأمهات المُرافقات للأطفال، وفريق عمل صندوق الفرج، إضافة إلى حشد من مُمثّلي وسائل الإعلام. وقام الجميع بجولة في حديقة الإمارات للحيوانات، وشاركوا في العديد من الأنشطة الترفيهية المُمتعة التي تمّ تحضيرها خصيصاً لمنح الأطفال وعائلاتهم يوماً لا يُنسى.

وقال الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج: يُسعدنا أن تكون أولى مُبادراتنا في عام التسامح 2019 إدخال السعادة والفرحة على قلوب الأطفال وعائلاتهم، والمُشاركة في احتفالات الدولة بيوم الطفل الإماراتي، مُضيفاً: أودّ هنا أن أتوجه بالشكر والعرفان إلى الإدارة العامّة للمؤسسات العقابية والإصلاحية لتعاونهم الدائم والمتواصل مع صندوق الفرج، وجهودهم المبذولة لدعم أعمال الصندوق الإنسانية الهادفة إلى إدخال السعادة على قلوب أفراد المجتمع، تعزيز الدعم والمساندة لأسر نزلاء المؤسسات العقابية، جنباً إلى جنب مع إبراز القيّم والمبادئ السامية التي ترتكز عليها أعمال واستراتيجية صندوق الفرج، والمُتمثّلة في الرحمة، التسامح، المُساواة والحرص على الالتزام بمسؤولياته المُجتمعية.

وفي ختام اليوم، تمّ توزيع الهدايا على الأطفال، والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.