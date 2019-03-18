سفارة الإمارات في لبنان تشرف على تخريج 512 لاجئاً سورياً في برنامج «اقرأ»

المصدر: بيروت - وام

أشرفت سفارة دولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية على تخريج 512 متدرباً ومتدربة من اللاجئين السوريين خضغوا بنجاح لتعلم قراءة وكتابة اللغة العربية ضمن برنامج «اقرأ» بدعم من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وبالتعاون مع شركة «تكنولوجي» وذلك ضمن مبادرات «عام التسامح».

ووزع حمدان الهاشمي الملحق الدبلوماسي في سفارة الدولة الشهادات على الدفعة الأولى من الطلاب الناجحين خلال الاحتفال الذي تم تنظيمه في مركز التخرج في بلدة الخيارة - البقاع الغربي بمشاركة عدد من النواب والشخصيات والفعاليات الاجتماعية والتربوية والتعليمية والشعبية وعدد من الأهالي.

وتضمن الحفل عرضاً توثيقياً لمراحل مشروع «اقرأ» وطريقة التعليم وخطواتها، تلاه كلمة أكدت فيها غنوة جلول رئيسة شركة «تكنولوجي» أهمية هذا المشروع التعليمي الذي يسهم في محو الأمية ويزود الطلاب بسلاح العلم والمعرفة مما يحميهم من المخاطر، لافتة إلى أن المشروع يمثل شعلة أمل ومستقبلاً حقيقياً يؤمنه التعليم.

وقالت إن اللغة العربية هي لغتنا الأم ولغة القرآن، ولغة التواصل بيننا وبين الآخرين وهذا البرنامج يؤهل الطلبة للعودة إلى الصفوف الدراسية بعدما تم تزويدهم بالأسس الأولية، مشيرة إلى أن نصف الخريجين من الإناث وهذا مؤشر تطور. وشكرت جلول دولة الإمارات صاحبة الأيادي البيضاء في كل الأوقات والمراحل كما شكرت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم الذي قدمته مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».