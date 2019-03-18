شرطة أبوظبي تطلق جائزة عام التسامح

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، جائزة عام التسامح 2019، والتي تأتي في إطار جائزة القائد العام للتميز. وأشاد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، في حفل إطلاق الجائزة، باهتمام القيادة الرشيدة بترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي في المجتمع، عبر السياسات والتشريعات، والانفتاح على الثقافات الإنسانية المختلفة.

وتتضمن الجائزة خمسة محاور، تركز على تعزيز دور شرطة أبوظبي كحاضنة للتسامح، دور الأسرة المترابطة في بناء المجتمع الإماراتي، تعزيز التسامح لدى الشباب، إثراء المحتوى العلمي والثقافي لترسيخ قيم التسامح والتعايش، والمساهمة في الجهود الدولية لتعزيز التسامح.